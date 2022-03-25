Макрон не увидел причин платить России за газ в рублях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит причин соглашаться на требования России платить за газ в рублях. Об этом глава Пятой республики заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передало РИА «Новости».

Макрон сказал, что у Франции нет оснований соглашаться с требованиями России. Он заявил, что решение РФ перевести оплату за газ в рубли направлено на то, чтобы избежать санкций.

Европейским странам нужно пересмотреть некоторые контракты по импорту российского газа, заявил Макрон. Он предположил, что это удастся сделать.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта в ходе совещания с правительством распорядился перевести оплату поставок экспортируемого в недружественные страны российского газа в национальную валюту. Глава государства также поручил ЦБ и кабмину в течение недели определить порядок операций по приобретению рублей импортерами голубого топлива. После заявления Путина упал курс доллара.

Экономист Михаил Беляев ранее объяснил «360», что цена на газ для Европы останется прежней, но импортерам придется делать дополнительную операцию — менять евро на рубли, а затем платить.