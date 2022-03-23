Россия начнет поставлять газ недружественным странам за рубли

Россия в ближайшее время перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в ЕС, в США, и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — процитировала президента «Российская газета».

Путин объяснил свое решение заморозкой валютных резервов России. Приняв такую меру, «коллективный Запад» объявил дефолт перед Россией и «подвел черту под надежностью своих валют», подчеркнул глава государства.

Путин поручил за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.

Президент сообщил, что Россия «дорожит своей репутацией» и продолжит поставки газа по объемам и ценам, которые значатся в заключенных ранее контрактах.

В тот же день глава МИД Сергей Лавров назвал воровством заморозку активов Центрального банка России на Западе. Министр отметил, что никто не мог даже подумать, какие санкции могут применить западные страны.