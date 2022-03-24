Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли. При этом ресурсы будут экспортировать в объемах и ценах, которые зафиксированы в контрактах. Решение принесет пользу экономике, поскольку национальная валюта начнет укрепляться, к ней появится доверие на мировой арене. Экономисты не исключили, что в будущем другие страны начнут отказываться от доллара и вести торговлю в национальной валюте.

Решение о переводе в рубли расчетов поставок газа для недружественных стран глава государства Владимир Путин принял 23 марта. Этот шаг он объяснил заморозкой валютных резервов страны. Президент отметил, что таким образом «коллективный Запад» объявил дефолт перед Россией и «подвел черту под надежностью своих валют».

В связи с этим правительству и Банку России дали неделю на то, чтобы определить порядок проведения расчетов за поставки газа в Европу в рублях. При этом РФ продолжит его экспорт в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных контрактах.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал решение Владимира Путина «важным шагом к экономическому суверенитету». Сенатор уверен, что Россия должна поставлять за рубли не только газ, но также и нефть, металлы и уран.

Изменения для России

Переход на расчеты в рублях за газ с другими странами положительно скажется на национальной валюте. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «360», что если европейские компании соглашаются на решение России и продажа газа будет идти в том же объеме, то спрос на рубль немного увеличится.

«Если мы перейдем на торговлю в рублях, то иностранные компании должны будут переходить на российскую биржу. Раньше „Газпром“ получал валюту за газ, а потом сразу продавал не менее 80% на внутреннем рынке. Теперь вся выручка будет в рублях», — рассказал Юшков.

Специалист напомнил, что после заявлений Владимира Путина цена за доллар оказалась меньше 100 рублей. Юшков не исключил, что в ближайшее время российская валюта начнет укрепляться.

Польза заключается и в том, что страна не будет ничего терять на курсовых рисках и пересчетах денег. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «360», что вхождение рубля в международный оборот дает ему определенный престиж и возможность расчетов по другим товарам.

Теперь есть определенные преимущества — снижение рисков при пересчете на валюту, не говоря о престижности и устойчивости доверия. Но самое главное, на мой взгляд, — это расчет в рублях за те товары, которые фатально нужны Европе. Мы наносим удар и ставим под вопрос целесообразность санкций Михаил Беляев.

При этом цена за газ останется прежней для Европы, добавил он. Отличие лишь в том, что компаниям придется делать дополнительную финансовую операцию — сначала менять евро на рубли, а потом перечислять «Газпрому», объяснил эксперт.

Реакция Европы

Перспектива проводить расчеты за газ в рублях нашла отклик у недружественных для России стран. Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград назвала решение России нарушением частных договоров, поскольку они предусматривали сделки в евро, написал ТАСС. Тем не менее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата рублями за российский газ возможна. Однако, по его словам, это вызовет новые дискуссии о бойкоте энергоносителей РФ.

По мнению Игоря Юшкова, европейцы воспринимают решение России как ультиматум: либо торговля идет в рублях, либо прекращаются поставки газа. Он не исключил, что политики будут давить на компании с целью, чтобы те не соглашались на такие условия.

«Здесь сложная ситуация для Европы, поскольку они выходят из отопительного сезона с опустошенными хранилищами. Им надо много газа покупать, чтобы подготовиться к зиме. Какие-то компании, наверное, временно прекратят это. Например, Польша, у которой в конце года заканчивается контракт на поставку трубопроводного газа. Они вполне могут отказаться из принципов», — рассказал Юшков.

Вопрос о том, найдут ли страны Европы альтернативу российскому газу, по-прежнему остается открытым, заметил он. Даже если европейцы начнут частично отказываться от энергоносителей РФ, это увеличит цены на них на рынке Евросоюза.

Образец для других стран

Решение России может стать прецедентом для других стран, которые экспортируют энергоносители, однако быстрого отказа от доллара не произойдет. Юшков напомнил о возможном старте расчетов за нефть в юанях между Саудовской Аравией и Китаем. Если это произойдет, то доллар как мировая валюта начнет ослабевать, отметил он.

По мнению эксперта, ситуация в расчетах за ресурсы уже начала меняться. В скором времени страны начнут использовать новые инструменты.

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, переход на другую валюту зависит и от отношений стран, которые ведут расчеты. Ее устанавливают именно те государства, между которыми будет проходить сделка. При желании они могут договориться об оплате в валюте третьей страны.

«Но поскольку мир мультицентричный и появляется все больше и больше стран, которые заявляют о себе на экономическом ландшафте, то и интерес к этим национальным валютам будет возникать», — добавил экономист.

Поскольку появились первые прецеденты подрыва господства доллара на мировой арене, то в будущем, как заявил Беляев, возможна «его дальнейшая эрозия».