Власть 02 декабря 2022, 13:24 Кремль посчитал дипломатию лучшим способом решения конфликта на Украине Представитель Кремля Песков: дипломатия — предпочтительный способ для вопроса Украины piqsels

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Самый предпочтительный для России вариант урегулирования конфликта на Украине — дипломатия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — сказал он.

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Песков добавил, что президент Владимир Путин открыт для диалога с Соединенными Штатами. Представитель Кремля напомнил, что российский лидер до начала спецоперации на Украине инициировал переговоры с НАТО, США, ОБСЕ. Однако диалога не сложилось, потому что Запад этого не хотел.

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Накануне, 1 декабря, президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на переговоры с Владимиром Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что встреча станет возможной, если президент РФ захочет обсудить вопрос о завершении конфликта на Украине.