Мир 02 декабря 2022, 23:38 Кирби заявил, что Зеленский не готов к переговорам с Россией Представитель Пентагона Кирби: Зеленский не готов к переговорам с Россией РИА «Новости»

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Американская администрация считает, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не готов к переговорам с Россией, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден последователен в вопросах по Украине. Накануне он обсуждал украинский кризис с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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«Президент вчера [в четверг] четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. <…>», — утверждает Кирби.

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Представитель Минобороны США подчеркнул, что решение о возможности диалога должна принимать Украина. Однако в Вашингтоне не видят готовности Зеленского к переговорам, подытожил американский чиновник.

Ранее сообщалось, что Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине. Он призвал главу немецкого правительства пересмотреть свою позицию по украинскому кризису.