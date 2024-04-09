Мир 09 апреля 2024, 06:54 Макрон напомнил Вучичу о статусе Сербии и посоветовал сверять свои решения с ЕС Президент Франции Макрон призвал Сербию согласовывать решения с ЕС РИА «Новости»

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Сербии следовало подтвердить свой статус кандидата в члены Евросоюза и начать согласовывать внешнеполитические решения с будущими союзниками. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом на пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем в Париже, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что Сербия претендовала на членство в Евросоюзе. Эммануэль Макрон сказал, что ее примут, но важно подтвердить свое намерение и двигаться вместе, несмотря на «превратности».

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«Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить… <…> Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — сказал он.

Александр Вучич в марте предупредил в соцсетях об угрозе национальным интересам Сербии и Республике Сербской. Позднее он уточнил, что имел ввиду резолюцию Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и прием республики Косово в Совет Европы.