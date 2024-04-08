Мир 08 апреля 2024, 02:40 Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения об угрозе Сербии Вучич: принятие резолюции по геноциду в Сребренице угрожает нацинтересам Сербии РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич объяснил свои недавние слова о грядущей угрозе национальным интересам страны. Глава государства говорил о предстоящем принятии Генассамблеей ООН резолюции о геноциде в Сребренице и приеме в Совет Европы республики Косово. Подробности рассказало издание «Коммерсант».

Выступая на заседании правительства Вучич отметил, что принятие резолюции может привести к ликвидации Республики Сербской, а от Сербии могут потребовать выплаты репарации.

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Вучич призвал правительство сформировать координационные группы по противодействию угрозам, сам же он намерен отправиться в США, чтобы предотвратить принятие резолюции о геноциде.

Об угрозах национальным интересам Сербии Вучич предупреждал в конце марта. Он отметил, что полученные им новости «угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республике Сербской».