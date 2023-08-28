Мир 28 августа 2023, 15:33 Макрон испугался установления нового миропорядка из-за расширения БРИКС Президент Макрон: расширение БРИКС повышает риск появления нового миропорядка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон счел, что расширение БРИКС повышает риск «фрагментации мира». В республики в связи с этим решили провести переговоры со всеми партнерами. Позицию Макрона привели на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X (бывший Twitter).

«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный», — сказал Макрон во время своего выступления на ежегодной конференции послов республики.

Реклама

Он заметил, что все это происходит в контексте противоборства КНР и США, которое нарушает принятый порядок и международное право в области международной торговли.

Французский лидер высказал мнение, что сложившаяся ситуация может обернуться установлением нового миропорядка. Франция во избежание этого «намерена говорить со всеми» своими союзниками.

Саммит БРИКС прошел на прошлой неделе в ЮАР. Объединение пригласило присоединиться к нему Аргентину, ОАЭ, Иран, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Египет.