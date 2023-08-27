Мир 27 августа 2023, 14:49 Присоединение Эфиопии к БРИКС назвали отчасти заслугой России Посол Чам Угала Урят: Россия сыграла важную роль в присоединении Эфиопии к БРИКС Zhang Yudong/XinHua/globallookpress

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Присоединение Эфиопии к БРИКС — отчасти заслуга России. Об этом ТАСС заявил посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят.

Он отметил, что важную роль сыграли также Индия и Китай.

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«Мы очень ценим поддержку, которую оказали члены БРИКС, в том числе Россия, для присоединения Эфиопии», — подчеркнул дипломат.

Он заверил, что членство в этой организации стало для страны большим достижением. Чам Угала Урят предположил, что Эфиопию выбрали как страну с быстро растущей экономикой и «серьезным историческим бэкграундом», внесшую немалый вклад в становление Африканского союза.

По итогам недавнего саммита БРИКС в группу пригласили шесть стран. Помимо Эфиопии это Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. При обсуждении дальнейшего расширения организации Россия планирует отдать предпочтение Белоруссии и Казахстану как своим ближайшим партнерам.