Мир 25 августа 2023, 14:26 Расширение БРИКС назвали личным поражением европейских политиков BZ: расширение БРИКС стало личным поражением Урсулы фон дер Ляйен и Борреля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Расширение объединения БРИКС стало личным поражением для главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Таким мнением поделился журналист Рамон Шак в статье для газеты Berliner Zeitung.

По словам обозревателя, в ближайшее время почти половина населения Земли, в том числе ряд быстро развивающихся государств, станут членами БРИКС. В контексте расширения организации критика стран-участниц саммита в адрес западного миропорядка символизирует личное поражение Борреля и фон дер Ляйен.

Реклама

Главе европейской дипломатии, который воспринимает «Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли», следует осознать ограниченность власти Евросоюза, подчеркнул журналист.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. По итогам мероприятия было принято решение о расширении объединения. В его состав войдут Аргентина, Эфиопия, Иран, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Дальнейшее расширение блока поставит под угрозу влияние Соединенных Штатов и спровоцирует глобальную революцию, заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.