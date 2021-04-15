Президент Украины Владимир Зеленский уже 16 апреля приедет с рабочим визитом во Францию. Там он встретится с лидером страны Эммануэлем Макроном. Политолог Наталия Елисеева считает, что главы государств обсудят вопросы вступления Украины в НАТО. Однако в целом переговоры, скорее всего, не принесут ощутимых результатов для Киева.

«Все это (необходимость переговоров — прим. ред.) аргументируется ростом напряженности на Украине. Якобы военное присутствие России усиливается на границе. Помимо этого, встает вопрос реформ украинских, которые Франции также интересны», — заявила Елисеева «360».

По ее словам, Франция и другие европейские страны принимают Зеленского не потому, что им сотрудничество с Украиной выгодно, а для соблюдении дипломатии. Елисеева считает, что украинские власти ничего не могут дать Франции. Но идет политическая игра.

«Скорее всего, будет обсуждаться военный вопрос: членство Украины в НАТО. Условия вступления в НАТО зависят от проведения реформ», — заметила собеседница «360».

Она напомнила, что Франция — одна из основательниц Североатлантического альянса. Зеленский будет пытаться ускорить вступление Украины в эту организацию.

«С учетом определенных экономических моментов Макрон прекрасно понимает, что открыто против России не пойдет. Поэтому это будет все на уровне взаимных обещаний, кормления завтраками, но дальше это никуда не сдвинется», — заключила политолог.

В последнее время ситуация в Донбассе накалилась. Стороны не соблюдают Минские соглашения. Недавно там побывал Владимир Зеленский. Украина и некоторые страны Запада заявили о своих опасениях насчет того, что российские войска передвигаются в Крыму и рядом с украинской границей. Москва не раз заявляла, что Россия не собирается развязывать военные действия, а войска РФ вправе как угодно передвигаться внутри страны.