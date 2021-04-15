«Не выполняет обещания»: украинцы признались, что на самом деле думают о Зеленском

Корреспонденты запрещенного властями Украины телеканала «Перший Незалежний» вышли на улицы городов страны, чтобы узнать у местных жителей мнение о президенте Владимире Зеленском, написало РИА ФАН.

Граждане пожаловались журналистам, что лидер государства дал большое количество обещаний во время своей предвыборной кампании, но не сдержал ни одного из них.

«Не выполняет обещания! Обещал прекратить войну, обещал навести порядок с ценами, решить проблемы с языком» — заявил один из респондентов.

Люди отметили, что малый бизнес на Украине находится в критическом положении. Помимо прочего, ощутимо повысились тарифы ЖКХ.

«Я голосовал за него, но стало только хуже», — отметил молодой человек из Славянска.