Мир 14 марта 2024, 23:09 Франция отказалась брать инициативу в конфликте на Украине Макрон: Франция никогда не начнет наступление на Украине Unsplash

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Французские власти не будут брать на себя инициативу в зоне боевых действий на Украине. Об этом президент республики Эммануэль Макрон сообщил в интервью телеканалу France 2.

«Мы никогда не приступим к наступательным действиям и не возьмем на себя инициативу», — сказал он.

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По словам Макрона, конфликт на Украине является экзистенциальным вопросом для Европы и для Франции.

Французский лидер указал на трудную ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины, а контрнаступление закончилось не так, как предполагалось.

Ранее стало известно, что Макрон рассматривает введение войск НАТО на территорию Украины в случае смещения зоны конфликта в сторону Киева. Президент РФ Владимир Путин связал антироссийскую риторику коллеги с провалами республики в странах Африки.