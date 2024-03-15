15 марта 2024, 02:55
«Ничего личного». Макрон — о взаимоотношениях с Путиным
Макрон: в отсутствии контактов с Путиным нет ничего личного
В отсутствии контактов с российским лидером Владимиром Путиным нет ничего личного. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию France 2.
Французский лидер отметил, что у него было «сотни часов» разговоров с Путиным. Он объяснил, что отсутствие контактов с российским президентом не имеет отношения к какому-то «холоду» в отношениях с российским лидером.
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«Здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным. Это не художественная литература, не роман и не сериал», — сказал Макрон.
Владимир Путин ранее заявил, что реакция президента Франции в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Глава государства подчеркнул, что российские власти никогда не выдавливали Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами выразили желание сотрудничать.
Эммануэль Макрон
Россия
Владимир Путин
Франция
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