Мир 05 марта 2024, 07:28 Макгрегор призвал срочно перебросить тысячи военных к границе США с Мексикой Экс-советник Пентагона Макгрегор: к южной границе нужно отправить 80 тыс. солдат Nick Wagner/XinHua/globallookpress

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Южная граница США в опасности, необходимо срочно перебросить к ней группировку из нескольких десятков тысяч военных. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор написал об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70 — 80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», — заявил он.

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Дуглас Макгрегор поторопил армию. По его словам, война — последнее, в чем нуждались США в текущей ситуации.

Миграционный кризис стал камнем преткновения при утверждении бюджета правительства США. Республиканцы настояли на том, чтобы включить в пакет расходов на безопасность не только помощь Украине, Израилю и Тайваню, но и средства на укрепление южной границы. Бизнесмен Илон Маск заявил, что из-за слишком лояльной миграционной политики США стали убежищем для международных преступников.