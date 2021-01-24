Макгрегор не смог покинуть арену без костылей после нокаута от Порье. Видео

«„Отличная работа“. Уважение царит даже за закрытыми дверями», — говорится в подписи к видео.

На «Бойцовском острове» около Абу-Даби прошел турнир UFC 257. В рамках турнира в октагоне встретились ирландец Конор Макгрегор и боец из США Дастин Портье. Уже во втором раунде американец отправил своего противника в нокаут.

Российский боец MMA и блогер Артем Тарасов объяснил поражение спортсмена из Ирландии его неумением терпеть и бороться с самим собой.

После этого боя Макгрегор заявил, что продолжит выступать, но сейчас он хочет провести время с семьей, восстановиться после этого сокрушительного поражения и проанализировать свои ошибки. Спортсмен отметил, что самой большой проблемой во время проигранного боя для него были лоу-кики в исполнении Порье.