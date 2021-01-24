Российский боец MMA объяснил победу Порье над Макгрегором

Нокаут Конора Макгрегора от Дастина Порье — это не сенсация. Ирландец не умеет терпеть и бороться с самим собой. Таким мнением с «360» поделился боец MMA и блогер Артем Тарасов.

«Для меня это сенсацией не было. Потому что в своих боях последних, когда Конор проигрывал, он проигрывал так, что он не умеет терпеть, не умеет бороться с самим собой в такие сложные моменты, что сегодня и получилось. В принципе, Конор хорошо начал бой, хорошо его проводил. Дастин Порье начал немножко в стиле Хабиба [Нурмагомедова], с борьбы, понял, что это нужно. Чуть-чуть подвымотал Конора и в этот момент просто его сокрушил ударами», — проанализировал прошедший бой Тарасов.

Собеседник добавил, что Макгрегор даже не стал сопротивляться. По словам Тарасова, было ощущение, что ирландский спортсмен просто не хочет драться, поэтому Порье победил вполне заслуженно.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье отправил в нокаунт своего визави из Ирландии Конора Макгрегора во время боя в рамках турнира UFC 257. Макгрегор лег уже во втором раунде. Поединок прошел на «Бойцовском острове» около Абу-Даби.