Макгрегор раскрыл свои планы после нокаута от Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор продолжит карьеру, несмотря на поражение от американца Дастина Порье. В октагон он вернется после небольшого перерыва и восстановления.

«Увидите ли вы меня в деле в 2021 году? Конечно, я должен оставаться активным. Сейчас я хочу провести время с семьей, восстановлюсь, проанализирую ошибки и вернусь», — заявил Макгрегор после боя с Порье.

Он отметил, что отправился на поединок после простоя без боев. В предыдущий раз ирландец выходил в октагон в январе 2020 года. По словам спортсмена, во время встречи с Порье большой проблемой для него стали лоу-кики.

Бой Макгрегора и Порье прошел 24 января в рамках турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» около Абу-Даби. Встреча закончилась для Макгрегора нокаутом во втором раунде. За время своей спортивной карьеры Порье успел провести 33 боя. На его счету 26 побед при шести поражениях. Ирландец выходил в октагон 27 раз, из которых у него было 22 победы и пять поражений. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору в первом раунде после технического нокаута.