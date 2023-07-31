Мир 31 июля 2023, 03:54 Макфолу жестко ответили на попытку оскорбить российских спортсменов Экс-посла Макфола осудили за слова об участии спортсменов из РФ в международных турнирах РИА «Новости»

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Бывший посол США в России Майкл Майкфол в Twitter прокомментировал скандал, который произошел между украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан и спорстменкой из РФ Анной Смирновой. Он возмутился, что россиянам, не осудившим публично спецоперацию, вообще разрешают выступать на международных турнирах, за что сразу нарвался на критику от читателей.

На вопрос, почему так происходит, ему ответил американский активист Пол Суроуэлл.

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«По той же причине, по которой американцам, не осудившим вторжение США в Ирак, не запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях», — написал он.

Макфол ответил, что взял это на заметку.

Случай с Харлан и Смирновой получил широкий резонанс. Украинка отказалась пожать руку россиянке, за что получила дисквалификацию. Затем ее отменили, несмотря на то, что пожатие рук — это обязательная часть протокола. После этого в Международной федерации фехтования заявили, что изменят регламент— рукопожатий в конце поединков больше не будет. Их заменят на приветствие на расстоянии.