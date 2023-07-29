Спорт 29 июля 2023, 14:21 Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после скандала с Харлан La Repubblica: FIE заменит рукопожатия фехтовальщиков на приветствие на расстоянии Общественное достояние / Википедия

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Международная федерация фехтования (FIE) изменит регламент проведения соревнований — рукопожатий в конце поединков больше не будет. Их заменят на приветствие на расстоянии, написала газета La Repubblica.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», — передало издание.

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Причиной изменений стал случай с украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Девушка не захотела пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Украинку дисквалифицировали.

Для Харлан решение судьи стало полной неожиданностью — она «сидела и плакала» в подтрибунном помещении, а потом впала в истерику.

Украинка начала жаловаться и ситуацию с рукопожатиями после турниров решили пересмотреть. Любопытно, что FIE отменила дисквалификацию украинской спортсменки, а Международный олимпийский комитет допустил ее к Играм-2024 в Париже.

Участие российских спортсменов Олимпийских играх 2024 года остается под вопросом. Только единицы российских спортсменов смогут поехать на соревнования. Для россиян практически полностью исключили возможность принять участие даже в отборе.