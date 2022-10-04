Уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС подтвердили в МАГАТЭ | 360°

Все новости

Интересное

04 октября 2022, 23:43

Занятия музыкой улучшат кратковременную память

Происшествия

04 октября 2022, 23:43

Злоумышленники разгромили кладбище в Пермском крае

Реклама

Мир

04 октября 2022, 23:37

Европейские авиакомпании не пустили россиян на борт. Но отстоять свои права можно

Спорт

04 октября 2022, 23:37

Талалаеву предложили возглавить армянскую сборную по футболу

Мир

04 октября 2022, 23:33

«Родившись мальчиком, не обязательно им быть». Украинское образование разрушало семейные ценности

Происшествия

04 октября 2022, 23:26

Самолет ВКС России едва не столкнулся с беспилотниками США в Сирии

Эксклюзив

04 октября 2022, 23:24

Пугачева «промахнулась» с последним постом из-за недалекости

Здоровье

04 октября 2022, 23:13

Употребление магния снизит уровень тревожности

Спорт

04 октября 2022, 23:12

Хавбек Башкиров перешел в клуб «Санта-Колома»

Мир

04 октября 2022, 23:09

Уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС подтвердили в МАГАТЭ

МАГАТЭ подтвердило уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС

Читать 360tv в

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило уход гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со своей должности. Там добавили, что пока неизвестно, кто заменит его на этом посту.

«Насколько известно МАГАТЭ, господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли», — заявили в агентстве.

Реклама

Там добавили, что гендиректор Международного агентства Рафаэль Гросси намерен посетить Киев и Москву в конце этой недели. Он собирается обсудить возможность создания зоны безопасности вокруг Запорожской станции.

Реклама

Ранее Игорь Мурашов признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Он уточнил, что передавал информацию о текущем состоянии дел на станции. Из-за этого его выдворили на подконтрольную украинским властям территорию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о связях Мурашова с украинскими спецслужбами.

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама