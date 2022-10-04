Уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС подтвердили в МАГАТЭ | 360°

Мир 04 октября 2022, 23:09 Поделиться Telegram

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Viber Уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС подтвердили в МАГАТЭ МАГАТЭ подтвердило уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило уход гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со своей должности. Там добавили, что пока неизвестно, кто заменит его на этом посту.

«Насколько известно МАГАТЭ, господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли», — заявили в агентстве.

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Там добавили, что гендиректор Международного агентства Рафаэль Гросси намерен посетить Киев и Москву в конце этой недели. Он собирается обсудить возможность создания зоны безопасности вокруг Запорожской станции.

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Ранее Игорь Мурашов признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Он уточнил, что передавал информацию о текущем состоянии дел на станции. Из-за этого его выдворили на подконтрольную украинским властям территорию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о связях Мурашова с украинскими спецслужбами.

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