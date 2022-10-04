Уход Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС подтвердили в МАГАТЭ | 360°

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Интересное
04 октября 2022, 23:43
Занятия музыкой улучшат кратковременную память
Происшествия
04 октября 2022, 23:43
Злоумышленники разгромили кладбище в Пермском крае
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Мир
04 октября 2022, 23:37
Европейские авиакомпании не пустили россиян на борт. Но отстоять свои права можно
Спорт
04 октября 2022, 23:37
Талалаеву предложили возглавить армянскую сборную по футболу
Мир
04 октября 2022, 23:33
«Родившись мальчиком, не обязательно им быть». Украинское образование разрушало семейные ценности
Происшествия
04 октября 2022, 23:26
Самолет ВКС России едва не столкнулся с беспилотниками США в Сирии
Эксклюзив
04 октября 2022, 23:24
Пугачева «промахнулась» с последним постом из-за недалекости
Здоровье
04 октября 2022, 23:13
Употребление магния снизит уровень тревожности
Спорт
04 октября 2022, 23:12
Хавбек Башкиров перешел в клуб «Санта-Колома»