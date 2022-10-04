Гендиректор Запорожской АЭС сознался в сотрудничестве с СБУ | 360°

Общество 04 октября 2022, 07:46 Поделиться Telegram

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Viber Гендиректор Запорожской АЭС сознался в сотрудничестве с СБУ Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов сознался в сотрудничестве с СБУ РИА «Новости»

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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов заявил, что передавал Украине данные о происходящем на станции. При этом он осознавал, что огонь открывают украинские войска. Об этом Мурашов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сообщил Мурашов.

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Уточняется, что гендиректора ЗАЭС выдворили на подконтрольную украинским властям территорию. Его обвинили в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

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По его словам, сотрудники атомной станции находились и продолжают находиться в опасности.

Запорожская АЭС находится под охраной российской армии с марта 2022 года. Тем не менее украинские силы ее регулярно обстреливают. Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС в начале сентября. Два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. Также МАГАТЭ опубликовало доклад, где подтвердило факт обстрелов ЗАЭС.

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