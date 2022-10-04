Следком России проверит связь гендиректора Запорожской АЭС со спецслужбой Украины | 360°

Криминал 04 октября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Следком России проверит связь гендиректора Запорожской АЭС со спецслужбой Украины Председатель СКР Бастрыкин поручил проверить связь гендиректора Запорожской АЭС с СБУ РИА «Новости»

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Следователи проверят информацию о связях гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и Службы безопасности Украины, а после этого примут процессуальное решение. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ», — сообщили в СКР.

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По ее итогам следственные органы примут процессуальное решение.

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Игорь Мурашов признался в том, что передавал информацию о ситуации на ЗАЭС украинским спецслужбам при помощи мессенджеров. Он осознавал, что это может привести к катастрофическим последствиям, ведь станцию обстреливали со стороны Украины, из Никополя и Марганца. По словам гендиректора, подчиненные до сих пор находятся в опасности.

Его обвинили в дискредитации органов власти России и выдворили на подконтрольную Украине территорию Запорожской области.

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