Происшествия 04 апреля 2024, 10:38 Высоковольтная линия энергоснабжения «Феросплавная-1» отключилась на ЗАЭС РИА «Новости»

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На Запорожской атомной электростанции 4 апреля в 10:06 отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, причины пока неизвестны.

«В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии „холодный останов“, один — в состоянии „горячий останов“», — передали в пресс-службе.

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Специалисты обслуживают их по строгим правил радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме.

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, военные сбросили взрывчатку. Если бы они попали в баки, это привело бы к печальным последствиям. Подобные атаки — недопустимы.