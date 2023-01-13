Мир 13 января 2023, 03:53 МАГАТЭ разместит инспекторов на всех атомных электростанциях Украины — СМИ WSJ: глава МАГАТЭ планирует разместить инспекторов на всех атомных станциях Украины РИА «Новости»

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Украину и разместить на всех атомных электростанциях страны международных инспекторов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

На Украине три действующие атомные электростанции: Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая. На каждую из них отправятся два-три инспектора международного агентства, сообщили источники. На Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ постоянно присутствуют на протяжении нескольких месяцев.

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Инспекторы также отправятся на Чернобыльскую атомную станцию, законсервированную после аварии в 1986 году.

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О поездке на Украину Гросси сообщил 11 января в эфире итальянского телеканала. После визита на Украину он планирует приехать в Россию, однако глава агентства не назвал точных локаций.

Ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России, поэтому соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, считает Гросси. В случае ядерного конфликта пострадают все стороны. Гросси назвал сложившуюся ситуацию кошмаром и отметил, что обстреливающие станцию «играют с огнем».