11 января 2023, 20:08
Глава МАГАТЭ заявил, что ядерный конфликт на ЗАЭС ни в чьих интересах
Глава МАГАТЭ Гросси назвал возможным соглашение по Запорожской АЭС
Соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире итальянского телеканала Rai News 24. По его словам, ядерный конфликт на станции не отвечает интересам ни одной из сторон.
«Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России», — отметил Гросси.
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Глава МАГАТЭ добавил, что в случае ядерного конфликта пострадают все стороны. Он добавил, что атаки на Запорожскую АЭС уже стали «рутиной». Гросси назвал сложившуюся ситуацию кошмаром и отметил, что обстреливающие станцию «играют с огнем».
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Ранее Международное агентство по атомной энергии предложило план по установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Власти США поддержали эту инициативу, заявил глава пресс-службе Госдепа Нед Прайс. По его словам, к станции могут послать международных миротворцев, и для этого якобы не потребуется разрешение России.
В конце 2022 года украинские военные в очередной раз атаковали территорию возле Запорожской станции. Под обстрел попала береговая линия Энергодара в районе атомного объекта.
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