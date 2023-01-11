Мир 11 января 2023, 20:08 Глава МАГАТЭ заявил, что ядерный конфликт на ЗАЭС ни в чьих интересах Глава МАГАТЭ Гросси назвал возможным соглашение по Запорожской АЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире итальянского телеканала Rai News 24. По его словам, ядерный конфликт на станции не отвечает интересам ни одной из сторон.

«Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России», — отметил Гросси.

Реклама

Глава МАГАТЭ добавил, что в случае ядерного конфликта пострадают все стороны. Он добавил, что атаки на Запорожскую АЭС уже стали «рутиной». Гросси назвал сложившуюся ситуацию кошмаром и отметил, что обстреливающие станцию «играют с огнем».

Реклама

Ранее Международное агентство по атомной энергии предложило план по установлению безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Власти США поддержали эту инициативу, заявил глава пресс-службе Госдепа Нед Прайс. По его словам, к станции могут послать международных миротворцев, и для этого якобы не потребуется разрешение России.

В конце 2022 года украинские военные в очередной раз атаковали территорию возле Запорожской станции. Под обстрел попала береговая линия Энергодара в районе атомного объекта.