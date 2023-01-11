Мир 11 января 2023, 19:46 Глава МАГАТЭ Гросси собрался в поездку по Украине и России Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал поездку на Украину и в Россию РИА «Новости»

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поделился, что на следующей неделе посетит Украину. Он сделал это заявление в эфире итальянского телеканала Rainews24.

«На следующей неделе я снова буду на Украине», поделился Гросси.

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Он отметил, что после визита на Украину он планирует приехать в Россию. Глава МАГАТЭ не назвал города и локации, которые хочет посетить в обеих странах. При этом он обозначил украинских политиков, с которыми намерен провести личные беседы. Среди них — президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Также Гросси поделился, что в октябре прошлого года у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Эта беседа запомнилась главе МАГАТЭ как глубокая и искренняя беседа. Гросси отметил, что подобные контакты необходимы для соглашения сторон в дальнейшем.

Также в эфире Rainews24 он поделился мнением о ситуации за ЗАЭС. По его словам, договоренность сторон по этому вопросу вполне возможна, а ядерный инцидент ни в чьих интересах.