Мир 10 декабря 2022, 00:59 МАГАТЭ назвало нестабильной и потенциально опасной ситуацию вокруг Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг ЗАЭС осталась потенциально опасной РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, оценивая ситуацию вокруг Запорожской АЭС, назвал ее нестабильной и потенциально опасной. Его заявление опубликовали на сайте организации.

«Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию», — заявил он.

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Гросси отметил, что обсуждаемую защитную зону вокруг Запорожской АЭС создадут в ближайшее время. По его словам, она должна скоро заработать.

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Гендиректор МАГАТЭ 2 декабря сообщил о договоренности, которую достигли российская и украинская стороны по поводу Запорожской АЭС. Он пообещал решить вопрос с безопасностью ЗАЭС до конца 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина игнорирует присутствие на Запорожской АЭС представителей Международного агентства по атомной энергии. По мнению дипломата, киевские власти чувствуют безнаказанность и совершают новые преступления.