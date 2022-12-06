Общество 06 декабря 2022, 14:11 Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ сочли невозможным Советник «Росэнергоатома» Карчаа: переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ невозможен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переход Запорожской атомной электростанции под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован, это в принципе невозможно. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, переход станции под контроль МАГАТЭ фактически будет означать ее контроль Украиной.

Реклама

«У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня», — сказал он.

Реклама

Карчаа объяснил, что у агентства просто нет мандата на управление АЭС. Подобные обсуждения он назвал разогнанной в информационном пространстве историей.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 2 декабря, что российская и украинская сторона договорились не обстреливать ЗАЭС и не вести атаки с ее территории. Он отметил, что посредничество МАГАТЭ — это единственный способ решения конфликта. Гросси выразил надежду, что до конца года вопрос с безопасностью Запорожской АЭС удастся полностью решить.