Мир 08 декабря 2022, 16:05 Прекращение обстрелов назвали главной целю создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС Представитель МИД Захарова: Украина цинично игнорирует присутствие на ЗАЭС членов МАГАТЭ РИА «Новости»

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Украина цинично игнорирует присутствие на Запорожской АЭС представителей Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что главная цель защитной зоны вокруг станции — прекращение обстрелов со стороны ВСУ, которые могут привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

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«Украинские власти, подстрекаемые их западными кураторами, уверенные в своей полной безнаказанности, цинично игнорируют присутствие на станции представителей МАГАТЭ», — отметила дипломат.

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Захарова обратила внимание, что западные СМИ не осуждают обстрелы станции со стороны Украины. Это создает у киевских властей иллюзию безнаказанности и толкает к новым преступлениям.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что публично комментировать обсуждаемые параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС неправильно, так как это кропотливая работа экспертов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал контроль над действиями ВСУ важным условием переговоров по Запорожской АЭС.