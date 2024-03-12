Мир 12 марта 2024, 07:10 Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского Мадуро: оскорбляющий папу римского Зеленский похож на побежденного клоуна РИА «Новости»

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Оскорбивший папу римского президент Украины Владимир Зеленский стал похож на вредного для своего народа Хуана Гуаидо. Об этом в эфире телепрограммы «С Мадуро +» заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

«Зеленский начал оскорблять папу, плохо говорить… Он мне кажется таким же клоуном, таким же побежденным и грубым Гуаидо. Франциск полностью прав и мы преданно и твердо поддерживаем в Венесуэле его призыв к миру», — сказал он.

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Мадуро отметил, что Франциск давно знал о провокационной роли вопроса Украины.

«Поэтому настало время вести мирный диалог», — добавил президент Венесуэлы.

Ранее папа римский Франциск заявил, что «проигрывающей стороне» необходимо найти в себе мужество, чтобы начать переговоры. Его высказывание вызвало негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД республики Дмитрия Кулебы.