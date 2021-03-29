Мадуро предложил расплачиваться нефтью за вакцины от коронавируса

Венесуэла будет расплачиваться нефтью за вакцины от коронавируса со странами-производителями. Глава государства Николас Мадуро одобрил отправку черного золота, а венесуэльские дипломаты добиваются оплаты препаратов деньгами с замороженных государственных счетов.

«Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин», — заявил Мадуро в эфире канала VTV.

Он отметил, что власти делают все возможное, чтобы разморозить средства на государственных счетах в других странах для оплаты вакцин, однако это поможет купить лишь пятую часть препаратов. Второй способ, по его словам, — это схема нефтяных платежей, и Венесуэла к ней готова.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес сообщила, что за границей хранятся более семи миллиардов долларов, к которым руководство латиноамериканского государства не может получить доступ из-за санкций Соединенных Штатов и их союзников.

В начале марта Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что чувствует себя после укола хорошо.