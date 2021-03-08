Мадуро заявил о хорошем самочувствии после вакцинации «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от ковида российский препаратом «Спутник V». После вакцинации он заявил, что чувствует себя хорошо, а в первый день была лишь небольшая сонливость.

«Я чувствую себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость», — рассказал Мадуро во время выступления.

Он добавил, что сейчас чувствует себя на все 100%. Кроме того, президент пошутил, что теперь может хорошо говорить на русском языке. По словам Мадуро, 26 марта его ждет вакцинация вторым компонентом препарата.

О прохождении вакцинации от коронавируса лидер Венесуэлы сообщил 6 марта в Twitter. Он также рассказал, что от ковида привилась его жена Силия Флорес. После слов о прививке и выполнении обещания Мадуро добавил по-русски: «Спасибо!».

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Российский препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида.