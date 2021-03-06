Мадуро вакцинировался «Спутником V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно из трансляции, которая шла в Twitter-аккаунте президента.

«Как я и обещал народу, я исполняю обещание. <…> Моя первая доза, я вакцинировался», — сказал Мадуро.

После он добавил по-русски: «Спасибо!»

Медики в Венесуэле приступили к вакцинации «Спутником V» в феврале. Первой препарат получила молодая врач Гленди Риверо из штата Миранда. Мадуро остался доволен ходом первой фазы вакцинации. А массовая прививочная кампания в стране стартовала в Венесуэле 6 марта. Президент заранее пообещал, что она начнется с него.

Россия — первое государство, которое зарегистрировало вакцину от коронавируса. Препарат разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину «Спутник V». Он заявил, что данные по препарату хорошие.

«Спутник V» официально одобрен в 45 странах. По этому показателю препарат обошел вакцину от Pfizer.