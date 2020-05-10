Мадуро объявил о задержании еще трех наемников, прибывших его свергать

По словам Мадуро, «еще трех наемников» захватили вблизи города Санта-Крус на севере Венесуэлы. Силы безопасности страны продолжают искать других людей, причастных к попытке госпереворота и намерены задержать всех, «кто продал свою родину», добавил глава республики.

4 мая Мадуро сообщил о том, что венесуэльским силовикам удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, прибывших его убить. Власти заранее знали об операции и задержали 13 человек. Еще восемь наемников были убиты.

Среди задержанных оказались двое граждан США — Люк Денман и Айран Берри, — работающих на американскую частную охранную компанию SilverCorp.

Денман рассказал на допросе, что группа должна была захватить аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы переправить его в США.

Президент США Дональд Трамп отверг связь американских властей с этой операцией.