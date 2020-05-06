Трамп заявил о непричастности к попытке переворота в Венесуэле

«Мы разберемся. Мы только что об этом услышали», — сказал Трамп журналистам.

4 апреля Мадуро сообщил о задержании террористов, собиравшимся его убить. Также он обвинил администрацию Трампа в содействии этой операции.

Днем ранее в Венесуэлу на скоростных катерах прибыла группа наемников из Колумбии. Венесуэльские власти заранее знали о попытке переворота, в результате восемь прибывших были убиты силовиками, еще 13 человек задержали.

Среди задержанных оказались американцы, работающие на частную охранную компанию SilverCorp из Флориды.

Глава компании Джордан Гудро подтвердил, что его подчиненные участвовали в попытке переворота, целью которого он назвал захват Мадуро и освобождение Венесуэлы.