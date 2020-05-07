Венесуэла показала видео допроса захваченного американца. Он пытался похитить президента

Государственное телевидение Венесуэлы показало видео допроса захваченного гражданина США. Он заявил, что ему было поручено «контролировать аэропорт», для дальнейшего похищения президента.

В Венесуэле арестовали бывшего американского пехотинца Люка Денмана. Он и его подельник намеревались захватить аэропорт Каракаса. Видео допроса появилось в Twitter.

Денман объяснил, что это было первой частью плана. После этого, в аэропорт должны были приземлиться военные самолеты США. Затем планировалось похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам задержанного, такое распоряжение поступило от руководства частной охранной компании SilverCorp.

Министерство иностранных дел РФ осудило попытку высадки наемников в Венесуэле с целью совершения терактов.

Ранее президент США заявил о непричастности к попытке переворота в Венесуэле. Американские власти «не имеют никакого отношения» к событиям в Венесуэле, где группа наемников пыталась свергнуть президента Николаса Мадуро.