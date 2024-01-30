Мир 30 января 2024, 09:17 Мадуро анонсировал визит в Петербург Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал визит в Петербург РИА «Новости»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Россию. Об этом глава государства сказал в эфире программы «С Мадуро+» телеканала Venezolana.

По словам Мадуро, он намерен приехать в Северную столицу.

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«Это красивейший город. Мы скоро будем там, в Санкт-Петербурге», — сказал Мадуро.

При этом президент не раскрывал подробности своего визита, также не указав его цель и повестку.

В Кремле ранее заявили, что визит Мадуро в Россию прорабатывается. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что есть потребность в переговорах такого уровня.

В посольстве Венесуэлы в России также отмечали, что поездка Мадуро запланирована на 2024 год. В конце 2023 года Путин и Мадуро провели телефонные переговоры по актуальной двусторонней и международной повестке.