20 декабря 2023, 13:06
Кремль сообщил о подготовке визита в Москву президента Венесуэлы Мадуро
Песков: визита президента Венесуэлы Мадуро в Москву до конца года не будет
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится на стадии согласования. Окончательные сроки пока не установлены. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что точно может сказать, что до конца года лидера латиноамериканской страны в России не ждут.
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«Можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится», — заявил Песков.
Как напомнило РИА «Новости», с анонсом визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву ранее выступил советник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он заявил, что, предварительно, поездка может произойти в декабре, но это не окончательный срок.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вернулся в мировую повестку после возобновления спора с соседней Гайаной о принадлежности территории Эссекибо. Он даже провел референдум о присоединении спорного участка к Венесуэле. Тогда же весь мир заговорил о возможном новом конфликте.
Но лидеры Гайаны и Венесуэлы в ходе переговоров договорились разрешить спор без применения силы. Принадлежность Эссекибо определят в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.
Дмитрий Песков
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