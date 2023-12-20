Мир 20 декабря 2023, 13:06 Кремль сообщил о подготовке визита в Москву президента Венесуэлы Мадуро Песков: визита президента Венесуэлы Мадуро в Москву до конца года не будет Jesus Vargas / Global Look Press

Читать 360tv в

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится на стадии согласования. Окончательные сроки пока не установлены. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что точно может сказать, что до конца года лидера латиноамериканской страны в России не ждут.

Реклама

«Можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится», — заявил Песков.

Как напомнило РИА «Новости», с анонсом визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву ранее выступил советник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он заявил, что, предварительно, поездка может произойти в декабре, но это не окончательный срок.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вернулся в мировую повестку после возобновления спора с соседней Гайаной о принадлежности территории Эссекибо. Он даже провел референдум о присоединении спорного участка к Венесуэле. Тогда же весь мир заговорил о возможном новом конфликте.

Но лидеры Гайаны и Венесуэлы в ходе переговоров договорились разрешить спор без применения силы. Принадлежность Эссекибо определят в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.