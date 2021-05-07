Львовскую исправительную колонию выставили на аукцион

На Украине Львовскую исправительную колонию № 48 выставили на аукцион. Стартовая цена — 132,6 миллиона гривен.

«Большая распродажа тюрем продолжается. Львовский лот № 1 — Львовская исправительная колония № 48. Около сотни объектов недвижимости, расположенных на земельном участке 10,7 гектара», — сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Объявление появилось на площадке «Прозорро.Продажи». Торги назначены на 3 июня 2021 года.

Украинские власти объявили о начале «большой приватизации тюрем» еще в феврале. На аукционы планируется выставить около 35 исправительных пенитенциарных учреждений, которые находятся на консервации. Они уже прекратили свою деятельность. Просто так содержать эти здания государству невыгодно. Замминистра юстиции Елена Высоцкая сообщила зимой, что приватизация не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу.

Самым первым выставленным объектом стал Ирпенский исправительный центр № 132, расположенный в поселке Коцюбинское. Стартовая цена объекта составила 220,2 миллиона гривен.

Российские власти намерены сократить количество заключенных. В ближайшие три года показатель должен опуститься с 26-го на 30-е место в мире.