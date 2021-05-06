Число заключенных сократят в России

Российские власти намерены сократить количество заключенных. В ближайшие три года показатель должен опуститься с 26-го на 30-е место в мире. Речь идет об уголовных наказаниях. Об этом написано в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года.

«Снижение показателя [количества] содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц к 2024 году предположительно составит 400 тысяч человек, к 2030 году — от 250 тысяч человек до 300 тысяч человек», — передал ТАСС текст документа, утвержденного распоряжением правительства.

По данным на 1 января этого года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 482,9 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Это на 381,1 тысячи человек меньше, чем в 2010 году. В исправительных колониях в этот период содержались 354,1 тысячи человек, что на 369,8 тысячи человек меньше по сравнению с 2010 годом.

Кроме того, с применением домашнего ареста и запрета определенных действий за 10 лет содержащихся в СИЗО сократилось на четверть — со 131 тысячи до 104 тысяч.