Поведение президента Украины Владимира Зеленского влияет на то, получит ли страна новый транш от Америки и Европы. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщило РИА «Новости».

По его мнению, украинский лидер зависит от националистов. Те ненавидят Россию и представляют собой серьезную силу, которую боится Зеленский, считает Пасечник.

«И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский», — заявил глава ЛНР.

Кроме того, экономика Украины зависит от Америки. Если Зеленский докажет США свое послушание, Украина получит очередной транш. Благодаря этому у страны появится шанс просуществовать еще какой-то отрезок времени, написала «Политика сегодня».

До 2014 года ЛНР тоже входила в экономическую систему Украины. Сейчас заводы и фабрики в республике находятся в почти разрушенном и заброшенном состоянии. Никто ничего нового не построил, никакие проекты не реализуются, деньги в экономику не вкладываются. Финансов хватает только на выплаты социальных пособий, пенсий, зарплат.

По словам Пасечника, Зеленский сидит на определенной игле в финансовом плане. О его несамостоятельности говорит и то, что президент отказывается от встречи с руководством самопровозглашенных республик Донбасса.