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    07 мая 2021, 11:56

    Глава ЛНР объяснил, кого боится Зеленский

    Алена Макаренко

    Поведение президента Украины Владимира Зеленского влияет на то, получит ли страна новый транш от Америки и Европы. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщило РИА «Новости».

    Глава ЛНР объяснил, кого боится Зеленский

    По его мнению, украинский лидер зависит от националистов. Те ненавидят Россию и представляют собой серьезную силу, которую боится Зеленский, считает Пасечник.

    «И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский», — заявил глава ЛНР.

    Кроме того, экономика Украины зависит от Америки. Если Зеленский докажет США свое послушание, Украина получит очередной транш. Благодаря этому у страны появится шанс просуществовать еще какой-то отрезок времени, написала «Политика сегодня».

    До 2014 года ЛНР тоже входила в экономическую систему Украины. Сейчас заводы и фабрики в республике находятся в почти разрушенном и заброшенном состоянии. Никто ничего нового не построил, никакие проекты не реализуются, деньги в экономику не вкладываются. Финансов хватает только на выплаты социальных пособий, пенсий, зарплат.

    По словам Пасечника, Зеленский сидит на определенной игле в финансовом плане. О его несамостоятельности говорит и то, что президент отказывается от встречи с руководством самопровозглашенных республик Донбасса.