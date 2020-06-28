Львовский журналист признался в ненависти к Украине и оскорбил соотечественников
«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», — заявил журналист в эфире YouTube-канала ISLND TV.
Дроздов подчеркнул, что Украина может существовать в одном варианте — быть антироссийской. Страна может быть независимой, но пророссийской — в таком случае это не Украина.
Это не первый раз, когда журналист оскорбляет людей. Ранее он называл русскоговорящих украинцев «одноклеточными».
Он желал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть» и выступал за тотальную блокаду полуострова, Донецкой и Луганской областей. Дроздов называл торговлю и коммунальные отношения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР «финансированим терроризма».