Львовский журналист признался в ненависти к Украине и оскорбил соотечественников

Журналист из Львова Остап Дроздов прошелся по своей родине и соотечественникам. Он заявил, что украинцы — «придурки», которые не желают «делать Украину своей страной». Всю свою жизнь Дроздов был несчастлив, поэтому у него «есть все основания ненавидеть собственную страну».

«У меня есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек», — заявил журналист в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Дроздов подчеркнул, что Украина может существовать в одном варианте — быть антироссийской. Страна может быть независимой, но пророссийской — в таком случае это не Украина.

Это не первый раз, когда журналист оскорбляет людей. Ранее он называл русскоговорящих украинцев «одноклеточными».

Он желал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть» и выступал за тотальную блокаду полуострова, Донецкой и Луганской областей. Дроздов называл торговлю и коммунальные отношения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР «финансированим терроризма».