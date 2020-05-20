Украинский журналист назвал говорящих по-русски сограждан «одноклеточными»

Каждый житель Украины должен понимать украинский язык, заявил писатель и телеведущий из Львова Остап Дроздов. Тех, кто говорит на русском, он назвал «одноклеточными».

«Каждый человек, который живет на Украине, который является гражданином Украины, обязан знать государственный язык своей страны», — заявил Дроздов в эфире своего YouTube-канала.

Тех, кто говорит лишь на русском, он назвал «одноязычной, одноклеточной публикой, которая сознательно подменяет понятия».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский», — добавил журналист, назвав русский язык — «агрессивно-оккупационным».

Сограждан, которые не выучили украинского, он призвал вместо путешествий по Западной Украине ездить по Золотому кольцу России.

Ранее Дроздов рассказал, что во Львове к нему обратилась приезжая. Из-за того, что она говорила по-русски, он специально неправильно показал ей дорогу.

Также журналист сравнивал жителей ДНР и ЛНР с «парнокопытными в вольере» и предлагал лишать гражданства украинцев, въезжающих на территорию непризнанных республик.