Львовский журналист пожелал жителям Крыма и Донбасса «сдохнуть»

Телеведущий из Львова Остап Дроздов грубо пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. Он выступил за тотальную блокаду полуострова, Донецкой и Луганской областей.

«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. <…> Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. <…> Пусть сдохнут! Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского», — заявил Дроздов в эфире своего YоuТubе-канала.

Журналист добавил, что любые торговля или коммунальные отношения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР — это «финансирование терроризма».

Ранее он оскорбил своих соотечественников, которые говорят на русском языке. Он назвал русскоговорящих украинцев «одноклеточными». Журналист рассказал случай, когда к нему во Львове обратилась приезжая женщина с просьбой помочь соориентироваться на местности. Он специально показал ей неправильную дорогу, потому что она говорила по-русски.