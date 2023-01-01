Мир 01 января 2023, 20:14 Президент Бразилии заявил о готовности перезапустить отношения с Россией — Матвиенко Спикер СФ Матвиенко: президент Бразилии да Силва готов перезапустить отношения с Россией РИА «Новости»

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Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил готовность перезапустить отношения с Россией во многих сферах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, новый глава южноамериканского государства выразил заинтересованность в выстраивании крепких отношений с РФ, сообщил ТАСС.

Матвиенко возглавила российскую делегацию, которая прибыла на инаугурацию да Силвы. Председатель Совета Федерации провела рабочую встречу с новым президентом Бразилии.

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«Он поддержал идею незамедлительного запуска комиссии высокого уровня, которая, к сожалению, несколько лет не проводилась по целому ряду причин, в том числе субъективных», — отметила она.

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Во время встречи Матвиенко передала да Силве письменное послание президента Владимира Путина. Бразильского лидера пригласили посетить Россию — его будут ждать при появлении такой возможности.

Ранее Инасиу Лула да Силва встретился с представителям российской и украинской делегаций. Глава государства заявил о необходимости поиска точек соприкосновения для решения конфликта на Украине.