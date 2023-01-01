Мир 01 января 2023, 20:42 Мужчина с ножом пытался пройти на инаугурацию президента Бразилии — СМИ Istoe: в Бразилии задержали мужчину с ножом, пытавшегося пройти на инаугурацию да Силвы РИА «Новости»

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Неизвестный вооруженный мужчина попытался пройти на инаугурацию избранного президента Бразилии Инасиу Лулы да Силвы, сообщили источники бразильского издания Istoe. По их информации, при себе у него был нож и взрывное устройство, полицейские задержали его.

Человека задержали в городе Бразилиа. При осмотре у него обнаружили запрещенные предметы.

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«Мужчина приехал из Рио-де-Жанейро для участия в мероприятии, и во время осмотра было найдено взрывное устройство и нож для рыбалки», — сообщили представители военной полиции.

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По данным новостного портала Uol, предполагаемого злоумышленника задержали около девяти утра по местному времени. Сейчас он находится в полицейском участке, стражи правопорядка выясняют, с какой целью он намеревался пронести оружие в зону инаугурации избранного президента страны.

В Бразилии проходит церемония инаугурации Инасиу Лулы да Силвы. До этого с ним встретилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, новый президент заявил о заинтересованности в перезапуске отношений с Россией.