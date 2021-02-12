Лукашенко жестко раскритиковал владельцев iPhonе и призвал вернуться к кнопочным телефонам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов. По его словам, умные люди уже давно перешли на кнопочные гаджеты. В пятницу прошло Всебелорусское народное собрание.

«Я не говорю о смартфонах и iPhone 12, ради Бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим iPhone. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что «умные люди» уже давно ищут кнопочные телефоны, сообщило РИА «Новости». Сегодня, выступая на собрании, Александр Лукашенко призвал бизнесменов работать на государство. Он отметил, что стране необходимы «продвинутые инициативные люди». Президент Белоруссии пообещал бизнесменам, что власти не будут ни с кем сводить счеты.

Лидер белорусского государства ранее назвал условия своего ухода. Он заявил, что покинет пост главы, если будут выполнены несколько условий. Одно их них — прекращение протестных акций. Также ему нужно гарантированное обеспечение безопасности его сторонников.