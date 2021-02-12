Лукашенко потребовал от бизнеса работать в интересах государства

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал бизнесменов работать на государство. Об этом он заявил, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Глава Белоруссии потребовал от бизнесменов, чтобы они работали на благо страны. Лукашенко отметил, что стране необходимы «продвинутые инициативные люди», но подчеркнул, что они должны работать в интересах государства.

«Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду от вас требовать этого как авторитарный руководитель, в этом есть правда», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии пообещал бизнесменам, что власти не будут ни с кем сводить счеты, но продолжат держать ситуацию под контролем.

«Если вы хотите, не обижайтесь на меня, частники, равных условий — вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников!», — заключил он.

Об этом сообщило издание «Беларусь сегодня».

В Госдуме ранее оценили идею Лукашенко об изменении Конституции Белоруссии. Глава комитета по делам СНГ Константин Затулин отметил, что разговоры об этом ведутся не первый год, однако при нынешней власти Лукашенко подобные предложения не вызовут доверия у белорусской оппозиции.