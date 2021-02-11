Лукашенко назвал условия своего ухода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет пост главы государства, если будут выполнены несколько условий. Одно их них — прекращение протестных акций. Об этом он сообщил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске.

«Главное условие исхода из власти в стране — мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это — главное условие», — процитировало его слова РИА «Новости».

Вторым обязательным условием он назвал гарантированное обеспечение безопасности его сторонников.

«Если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может», — подчеркнул он.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. С тех пор в стране не прекращались акции протеста. На голосовании Лукашенко набрал 80,1% голос. Но многие местные жители с этим не были согласны. В ходе митингов между активистами и омоновцами несколько раз происходили столкновения.